Francoforte: positiva la giornata per Commerzbank

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca tedesca , con una variazione percentuale del 3,07%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Commerzbank rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,05 Euro. Primo supporto visto a 38,94. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 38,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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