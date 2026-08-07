Francoforte: positiva la giornata per Commerzbank
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca tedesca, con una variazione percentuale del 3,07%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Commerzbank rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,05 Euro. Primo supporto visto a 38,94. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 38,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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