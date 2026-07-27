Francoforte: risultato positivo per Commerzbank

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,45%.



Il trend di Commerzbank mostra un andamento in sintonia con quello del DAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico della banca d'affari suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 37,29 Euro con tetto rappresentato dall'area 37,91. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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