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Londra: amplia l'ascesa Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: amplia l'ascesa Fresnillo
(Teleborsa) - Effervescente il leader mondiale dell'argento, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,92%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresnillo rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Fresnillo ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 27,73 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 28,45, mentre il primo supporto è stimato a 27,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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