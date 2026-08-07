Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
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Londra 7-ago
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Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Londra: positiva la giornata per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Fresnillo
Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento, in guadagno del 2,63% sui valori precedenti.
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