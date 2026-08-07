Londra: scambi in positivo per Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale dell'argento , che avanza bene del 2,63%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fresnillo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Fresnillo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,39 sterline e primo supporto individuato a 27,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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