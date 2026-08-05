Londra: balza in avanti Antofagasta

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia mineraria , che lievita del 3,18%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Antofagasta evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda sudamericana estrattrice di rame rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Antofagasta classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 41 sterline e primo supporto individuato a 40,25. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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