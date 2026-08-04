Londra: positiva la giornata per Antofagasta
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia mineraria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,13%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Antofagasta evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda sudamericana estrattrice di rame rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Antofagasta ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 38,17 sterline. Primo supporto individuato a 37,69. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 38,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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