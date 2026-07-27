Attese positive per Next
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Seduta positiva per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, tra i componenti del FTSE 100, che avanza bene e porta a casa un +0,78%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Next favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 147,8 sterline con stop loss fissato a quota 144 pounds, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```