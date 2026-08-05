Mediocredito Centrale, Utile netto semestrale +33,1% e raccolta diretta da clientela +4,5%

(Teleborsa) - Mediocredito Centrale ha chiuso i primi sei mesi 2026 con un utile consolidato pari a 73,4 milioni, +33,1% rispetto ai 55,2 milioni al 30 giugno 2025.



Il margine di interesse si è attestato a 157,1 milioni dai precedenti 167,8 milioni; in riduzione gli interessi attivi per 9,0 milioni (249,2 milioni vs 258,2 milioni al 30 giugno 2025), stante l’andamento dei tassi di mercato, nonostante - si legge in una nota - l’incremento del portafoglio creditizio per oltre 1,4 miliardi (11.660 milioni al 30 giugno 2026 vs 10.234 milioni al 30 giugno 2025); gli interessi passivi aumentano di 1,7 milioni (92,1 milioni al 30 giugno 2026 vs 90,4 milioni al 30 giugno 2025) per effetto della crescita della raccolta diretta di circa 1,7 miliardi (14.819 milioni al 30 giugno 2026 vs 13.099 milioni al 30 giugno 2025).



Le Commissioni nette sono state pari a 107,6 milioni vs 105,5 milioni al 30 giugno 2025, con una crescita del 2%, con un +2,9% delle commissioni da attività bancaria, che diventa +4% al netto di rappel straordinari del I semestre 2025, e con commissioni da attività agevolativa stabili a circa 30 milioni. In particolare, le banche commerciali fanno registrare +6% commissioni su erogazione di finanziamenti, +38% da consumer finance, +18% da bancassicurazione, +6% su servizi di investimento. MCC factor rileva +55% nelle commissioni di factoring.



Al Margine di intermediazione, pari a 269,5 milioni vs 302,3 milioni al 30 giugno 2025, hanno contribuito altri proventi finanziari netti per 4,8 milioni (vs 29,1 milioni al 30 giugno 2025) di cui 2,2 milioni gli utili derivanti da cessione di attività finanziarie (vs 22 milioni al 30 giugno 2025), stante il differente contesto di mercato con elevata volatilità per il perdurare delle tensioni geopolitiche; valutazione degli OICR di Gruppo pari a -0,75 milioni al 30 giugno 2026 (3 milioni al 30 giugno 2025); 2,6 milioni i dividendi (vs 1,7 milioni al 30 giugno 2025).



In crescita del 4,5% la raccolta diretta da clientela, pari a 11.735,5 milioni vs 11.234,4 milioni a dicembre 2025, e del 32,6% la raccolta istituzionale, realizzata mediante emissioni di titoli sul mercato, pari a 2.032,8 milioni vs 1.533,6 milioni al 31 dicembre 2025.



Il CET1 capital ratio (uguale al Tier1 capital ratio) e il Total capital ratio, che incorporano l’utile di periodo, sono stati pari rispettivamente al 15,61% (15,87% al 31 dicembre 2025) e al 16,71% (16,96% al 31 dicembre 2025).



Il Ratio di liquidità LCR è stato pari a 172% (162% al 31 dicembre 2025) e il NSFR è > 100% (123% al 31 dicembre 2025).





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