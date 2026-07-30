Banco Desio, utile primo semestre sale a 76,1 milioni di euro trainato da commissioni

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza ha chiuso il primo semestre del 2026 con utile netto consolidato pari a 76,1 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto al H1 2025, e un ROE annualizzato al 9,8% (9,3% a fine 2025) con costo del rischio pari a 31 bps1 (33 bps a fine 2025). Il Margine Operativo è stato pari a 143 milioni di euro, con margine di interesse e commissioni nette in crescita rispettivamente del 2,8% e del 17,9%. Il Cost income ratio è in miglioramento al 55,9% (59,3% al H1 2025).



Gli impieghi (lordi) verso la clientela ordinaria sono in crescita a 12,8 miliardi di euro (+1,2%) con ulteriori erogazioni a famiglie e imprese nel corso del semestre per 1,5 miliardi di euro. La raccolta diretta è pari a 16,7 miliardi di euro (-0,1%). La raccolta indiretta è in forte crescita a 26,1 miliardi di euro (+2,5 miliardi, di cui clientela ordinaria in aumento di 2 miliardi supportata dal contributo positivo, per 0,9 miliardi di euro, di SCM SIM entrata nel Gruppo dal 30 aprile 2026), in particolare grazie all'apporto del Wealth Management (raccolta gestita) in crescita con assets pari a 11,8 miliardi di euro (+1,5 miliardi rispetto alla fine dell'esercizio precedente).



L'incidenza dei crediti deteriorati vede: NPL ratio lordo al 2,9% e netto all'1,5% (rispettivamente pari al 2,7% e all'1,4% a fine 2025). Solidità patrimoniale confermata con CET 1 al 17,7% e TCR al 18,7%.

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