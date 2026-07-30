Fineco, primo semestre in crescita a doppia cifra, raccolta luglio stimata a 1,7 miliardi

(Teleborsa) - Fineco chiude i primi sei mesi del 2026 con ricavi a 713,8 milioni di euro, 10,8% a/a, grazie alla crescita di tutte le aree di business: Banking (+8,5% a/a, grazie all’effetto volumi positivo, che ha più che controbilanciato il calo dei tassi di mercato nel periodo), Investing (+11,0% a/a, favorito dall’effetto volumi e dal maggiore contributo di Fineco Asset Management) e Brokerage (+15,2% a/a, grazie all’aumento degli asset amministrati e allargamento della base degli investitori attivi).



L'Utile lordo dell’operatività corrente si attesta a 508,4 milioni, in crescita del 10,5% rispetto al primo semestre 2025. L’utile netto dell’operatività corrente si attesta a 343,3 milioni, in rialzo dell’8,0%.



I Total Financial Asset (TFA) al 30 giugno 2026 ammontano a 175,2 miliardi, in rialzo del 18,5% rispetto al primo semestre 2025. La raccolta netta si è attestata a 8,9 miliardi (+34,8% a/a), evidenziando l’accelerazione del percorso di crescita della Banca. Nel dettaglio, la raccolta diretta si è attestata a 0,6 miliardi (+75,5% a/a), la raccolta del risparmio gestito a 2,6 miliardi (in linea a/a) e la raccolta amministrata a 5,8 miliardi (+57,8% a/a).



Le masse gestite di Fineco Asset Management sono pari a 46,2 miliardi (+21,0% a/a), di cui 31,2 miliardi relativi a classi retail (+17,6% a/a) e € 15,0 miliardi relativi ai fondi sottostanti dei wrapper (classi istituzionali, +28,8% a/a).



Robusta l'acquisizione di nuovi clienti, pari a 125.594 nel semestre (+25,9% a/a), portando il totale a 1.897.045 clienti (+9,7% a/a).



Nel mese di luglio la raccolta è stimata in circa 1,7 miliardi (~+40% a/a). La raccolta gestita è stimata a circa 0,4 miliardi e la diretta a circa €-0,3 miliardi; la raccolta amministrata è stimata a circa €1,7 miliardi, con i clienti brokerage molto attivi e contribuendo a ricavi

brokerage molto solidi, stimati nel mese di luglio in circa €23 milioni (~+20% a/a). I nuovi clienti nel mese di luglio sono stimati a circa 21.000 (+40% a/a circa).







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