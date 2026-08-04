BdM Banca, utile primo semestre quasi raddoppiato a 46,9 milioni di euro

(Teleborsa) - BdM Banca, l'ex Pop. Bari oggi parte del Gruppo Mediocredito Centrale, chiude il primo semestre 2026 con un utile netto pari a 46,87 milioni di euro, rispetto ai 24,44 milioni di euro al 30 giugno 2025. Il risultato registra anche una forte crescita del sostegno al territorio (+15% di erogazioni) con 811,20 milioni di finanziamenti a famiglie e imprese e un importante aumento della raccolta totale da clientela (+9,8%). Nei primi 4 mesi del 2026, inoltre, si è conclusa l'operazione di derisking Sirio ed è stata avviata una ulteriore operazione di derisking, Andromeda, con l'identificazione di un nuovo portafoglio di NPE classificato tra le "Attività non correnti e gruppi di attività in via dismissione" che presenta un GBV di 22,1 milioni di euro.



In particolare, i risultati evidenziano: +8,8% la crescita degli impieghi netti pari a 7.475,86 milioni di euro da 6.868,90 milioni di euro a dicembre 2025; +15% le erogazioni alle famiglie e alle imprese del Mezzogiorno pari a 811 milioni di euro (705,58 milioni di euro nel primo semestre 2025); +9,6% la raccolta diretta da clientela pari a 8.478,76 milioni vs 7.733,85 milioni a dicembre 2025; +10,1% la raccolta indiretta pari 4.759,54 milioni di euro vs 4.323,20 milioni di euro a dicembre 2025 trainata dalla raccolta amministrata +16,2% e dalla performance dei fondi comuni di investimento +5,5%; +4,2% le commissioni nette rispetto al primo semestre 2025 per effetto di +12,1% le commissioni per erogazioni di prestiti e finanziamenti, +44,3% da consumer finance, +24,9% da bancassurance, +5,2% da servizi di investimento; NPE ratio lordo in riduzione al 4,6%, vs 4,9% al 31 dicembre 2025, stabile al 2,8% l'NPE ratio netto.

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