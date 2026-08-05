New York: in rally Amgen

(Teleborsa) - Grande giornata per la società farmaceutica , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,12%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amgen evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia farmaceutica statunitense rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Amgen classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 419,6 USD e primo supporto individuato a 395,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 443,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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