Seduta mista a Wall Street, tiene il Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta mista a Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,49% a 54.349 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso, mentre, al contrario, incolore l' S&P-500 , che archivia la seduta a 7.724 punti, sui livelli della vigilia. Negativo il Nasdaq 100 (-0,83%); sui livelli della vigilia l' S&P 100 (-0,16%).



Materiali (+1,54%) e sanitario (+1,34%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-2,39%), energia (-2,03%) e utilities (-1,00%).



L'attenzione è rivolta a un possibile accordo con l’Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz, mentre i titoli tecnologici hanno rallentato dopo un forte avvio di agosto. Mercoledì, funzionari iraniani hanno segnalato che un accordo con Oman su Hormuz è vicino, avvertendo al contempo gli Stati Uniti di non compiere nuovi attacchi sul territorio iraniano.



L’Iran ha chiarito di essere in contatto con i mediatori di Oman e di non aver avviato alcun colloquio diretto con gli Stati Uniti. Teheran ha inoltre avvertito che un accordo con Oman non garantirebbe la sicurezza nello Stretto di Hormuz. Ciononostante, la prospettiva della riapertura di questa cruciale via d’acqua ha provocato forti cali nei prezzi del petrolio questa settimana.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Amgen (+4,57%), Walt Disney (+3,65%), Nvidia (+3,43%) e Sherwin Williams (+2,24%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Alphabet , che ha archiviato la seduta a -4,06%.



Calo deciso per Chevron , che segna un -2,1%.



Sotto pressione Amazon , con un forte ribasso dell'1,72%.



Fiacca Microsoft , che mostra un piccolo decremento dell'1,09%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Shopify (+17,02%), Booking Holdings (+6,56%), Marriott International (+4,68%) e Amgen (+4,57%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Thomson Reuters , che ha terminato le contrattazioni a -9,66%.



Seduta negativa per Advanced Micro Devices , che scende del 7,04%.



Sensibili perdite per Western Digital , in calo del 5,36%.



In apnea DexCom , che arretra del 4,90%.

Condividi

```