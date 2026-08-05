Protocollo tra Ministero e ASSTEL per potenziare la piattaforma SIISL

(Teleborsa) - Rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, mappare con precisione i fabbisogni professionali del settore e accompagnare lavoratori e imprese nella transizione digitale e nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Questi i capisaldi del Protocollo d'Intesa triennale siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ASSTEL, l'associazione di categoria della filiera delle Telecomunicazioni.



L'accordo mira a potenziare e arricchire di nuove funzionalità la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa), il marketplace digitale pubblico del Ministero realizzato in collaborazione con INPS. Attraverso l'intesa, ASSTEL promuoverà tra le aziende associate la pubblicazione delle posizioni aperte (vacancies) sul SIISL e collaborerà all'orientamento dell'offerta formativa, supportando interventi di upskilling e reskilling e l'apertura dei corsi delle aziende associate anche ai disoccupati, per agevolare e velocizzare l’acquisizione di risorse qualificate in linea con le specifiche esigenze delle imprese.



"L’intesa rappresenta un ulteriore passo nella strategia di modernizzazione del mercato del lavoro perseguita dal Governo – ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone –. Il costante impegno nel potenziamento della piattaforma SIISL mira a rendere questo strumento sempre più capace di operare come infrastruttura digitale pubblica del lavoro nel nostro Paese. La collaborazione con la filiera delle telecomunicazioni consentirà di mappare con maggiore precisione i fabbisogni del settore e di rafforzare l’offerta formativa dedicata alle competenze digitali, essenziali per ridurre il mismatch e sostenere la crescita occupazionale".



"Con questo Protocollo ASSTEL condivide con le istituzioni la propria conoscenza dei fabbisogni professionali della filiera delle telecomunicazioni, contribuendo a rendere il SIISL uno strumento sempre più efficace per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le imprese significa poter contare su un sistema più vicino alle esigenze reali del mercato, capace di ridurre il divario tra le competenze richieste e quelle disponibili e di favorire un accesso più rapido ai profili qualificati. È una collaborazione che rafforza la competitività del settore e sostiene lo sviluppo delle competenze digitali indispensabili per la trasformazione del Paese", dichiara Pietro Labriola, Presidente di ASSTEL.



L'intesa prevede l'istituzione di un Comitato di coordinamento paritetico per monitorare l'andamento delle attività, verificare l'integrazione di nuovi servizi sulla piattaforma e misurare la riduzione del mismatch occupazionale.













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