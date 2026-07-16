Energia: ENEA con IP per affrontare sfide futuro

(Teleborsa) - Ha preso avvio la fase operativa del Protocollo d’intesa tra IP ed ENEA, con l’incontro tra la Presidente di ENEA Francesca Mariotti e l’Amministratore Delegato di IP Levan Davitashvili, oggi presso la sede ENEA a Roma, che ha definito i dettagli di una collaborazione strategica in campo energetico e della mobilità sostenibile.



ENEA e IP metteranno a sistema competenze tecnologiche, visione strategica e capacità industriale nel settore dell'energia e della produzione di vettori energetici per i trasporti (idrogeno, e-fuel, biocarburanti), per affrontare con un approccio collaborativo le sfide future e sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese.



Gli ambiti di collaborazione riguarderanno: analisi degli scenari energetici e intelligence strategica; definizione delle traiettorie di sostenibilità e decarbonizzazione; consulenza tecnologica e innovazione per agevolare la transizione; sviluppo del capitale umano, grazie anche alla formazione specialistica; supporto alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’identificazione di aree di interesse comune per l’avvio di progetti, finalizzati a creare proprietà intellettuale e vantaggio competitivo.



“Il protocollo di intesa con IP ci consente di mettere a disposizione di un’azienda leader del settore le nostre competenze tecnico-scientifiche nel campo dell’energia e dei trasporti. L’obiettivo primario resta costruire un sistema energetico pienamente integrato e sostenibile, sfruttando le sinergie tra ricerca e industria per creare valore, in un’ottica di sostenibilità e decarbonizzazione del Paese”, ha commentato la presidente di ENEA Francesca Mariotti.



Il protocollo d’intesa, di durata quadriennale prorogabile, prevede la costituzione di gruppi di lavoro congiunti composti da rappresentanti delle due parti esperti nei settori di riferimento. Le iniziative individuate saranno successivamente formalizzate attraverso specifici accordi esecutivi, nei quali saranno definiti attività, modalità di realizzazione, durata, risorse coinvolte, eventuali contributi finanziari, ripartizione dei costi e regime della proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente.



“La collaborazione con ENEA offre a IP l’opportunità di integrare competenze scientifiche, capacità industriale e visione strategica a sostegno della transizione energetica per la mobilità”, ha dichiarato Levan Davitashvili, Amministratore Delegato di IP. “Ci impegniamo a contribuire, una volta di più e in modo concreto, all’evoluzione di tutti i settori dei trasporti, sviluppando soluzioni a sostegno del percorso di decarbonizzazione e competitività del Paese e dell’industria".

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