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New York: SBA Communications in forte discesa

Migliori e peggiori
New York: SBA Communications in forte discesa
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore di infrastrutture di comunicazione wireless in Nord, Centro e Sud America, che tratta in perdita del 6,92% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SBA Communications, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di SBA Communications è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 182,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 169. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 196,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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