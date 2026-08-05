New York: SBA Communications in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore di infrastrutture di comunicazione wireless in Nord, Centro e Sud America , che tratta in perdita del 6,92% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SBA Communications , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di SBA Communications è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 182,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 169. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 196,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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