USA, scorte petrolio settimanali salgono di 2,5 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate a sorpresa le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 31 luglio 2026, sono saliti di circa 2,5 milioni di barili a 417 MBG, contro attese per un decremento di 1,5 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un calo di circa 3,5 MBG, arrivando a 107,2 MBG, contro attese per un incremento di 0,2 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 1,6 milioni a quota 209,7 MBG (era atteso un decremento di 1,3 milioni).



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 2,8 milioni a 304,8 MBG.



(Foto: Raimond Castillo / Pixabay)

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