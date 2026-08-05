Walt Disney, terzo trimestre misto trascinato dal successo di Toy Story 5

(Teleborsa) - The Walt Disney Company , colosso statunitense dell'intrattenimento, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 (al 27 giugno) con ricavi aumentati del 7%, raggiungendo i 25,2 miliardi di dollari, inferiori alle previsioni degli analisti per 25,4 miliardi di dollari (secondo dati LSEG). L'utile ante imposte è aumentato del 14%, passando da 3,2 miliardi di dollari a 3,6 miliardi di dollari. L'utile per azione (EPS) è diminuito a 1,51 dollari, rispetto ai 2,92 dollari del terzo trimestre 2025. L'utile per azione rettificato è aumentato a 2,06 dollari, rispetto agli 1,61 dollari del terzo trimestre del 2025, superando le previsioni degli analisti di 1,86 dollari per azione.



"I nostri solidi risultati del terzo trimestre e le previsioni per l'intero anno, ribadite, rafforzano la nostra fiducia nella nostra posizione di mercato privilegiata - si legge nella lettera agli azioni del CEO Josh D'Amaro e del CFO Hugh Johnston - Decenni di investimenti in proprietà intellettuale hanno creato un forte legame con i fan, che si traduce in solidi risultati finanziari. La crescita accelerata del numero di visitatori globali nelle Experiences, il successo di Toy Story 5 al cinema e con i prodotti di consumo, e i forti aumenti di audience su ESPN hanno contribuito ad ampliare la nostra portata di consumatori in questo trimestre. Nel complesso, i nostri risultati dimostrano una capacità unica di coinvolgere i consumatori su larga scala, sia digitalmente che fisicamente, anche in un contesto di incertezza macroeconomica".



Toy Story 5 ha già superato il miliardo di dollari di incassi al botteghino mondiale, portando l'incasso globale complessivo del franchise a oltre 4 miliardi di dollari.











(Foto: Jose Mizrahi on Unsplash)

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