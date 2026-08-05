Wall Street su nuovi record con ottimismo per Medio Oriente. Male AMD e SpaceX dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street
per il contesto di allentamento delle tensioni geopolitiche e il rinnovato interesse per i titoli tech, nonostante le trimestrali pubblicate ieri sera da AMD
e SpaceX
che non hanno ricevuto una buona accoglienza dal mercato. Ieri l'indice S&P 500 ha chiuso sopra quota 7.700 per la prima volta e il Dow Jones è balzato di oltre 900 punti, raggiungendo anch'esso un nuovo record.
Sul fronte macroeconomico, la crescita dell'occupazione nel settore privato statunitense
ha subito
un rallentamento a luglio
, secondo il rapporto ADP. In particolare, l'occupazione è aumentata di 44.000 posti di lavoro il mese scorso, dopo un incremento rivisto al ribasso a 95.000 unità a giugno da 98.000, contro attese per un aumento di 68.000. Inoltre, le richieste di mutui settimanali sono state
ancora in calo negli Stati Uniti.
Tra chi ha pubblicato i risultati prima della campanella
, Carlyle
ha detto
l'AUM è salito a 485 miliardi di dollari alla fine del secondo trimestre; Walt Disney
ha registrato
un terzo trimestre misto trascinato dal successo di Toy Story 5; Circle
ha detto
che la stablecoin USDC in circolazione è salita del 19% a 73,3 miliardi di dollari a giugno; Uber
ha diffuso
una guidance deludente dopo un 2° trimestre con prenotazioni lorde da 58 miliardi di dollari; Eli Lilly
ha alzato
le previsioni su fatturato con forte domanda per farmaci contro obesità e diabete; Kraft Heinz
ha migliorato
la guidance con maggiori investimenti per rilanciare le attività; Phillips 66
ha detto
che l'utile del 2° trimestre è salito più delle attese con solidi margini di raffinazione; Capri Holdings
ha tagliato
la guidance sui ricavi annui per la debolezza di Michael Kors; Shopify
ha segnalato
un balzo del fatturato del 34% nel secondo trimestre.
Per quanto riguarda la politica monetaria
, il presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari
, ha dichiarato alla CNBC di ritenere che la banca centrale dovrebbe "iniziare ad aumentare gradualmente" i tassi
di interesse. Kashkari è stato uno dei tre membri dissenzienti che, durante la riunione di politica monetaria della scorsa settimana, hanno votato contro la decisione di mantenere invariati i tassi di riferimento. Oggi sono in calendario interventi anche da parte della governatrice Lisa Cook e della presidente della Federal Reserve di San Francisco Mary Daly.
I prezzi del petrolio sono stabili
oggi, dopo il calo di ieri, quando il Segretario del Tesoro Scott Bessent aveva affermato che Stati Uniti e Iran potrebbero essere vicini a un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz
. "Potrebbe succedere. Domani o dopodomani", ha detto il presidente Donald Trump ieri sera ai giornalisti, rispondendo a una domanda sulle indiscrezioni riguardanti un annuncio imminente. I colloqui con l'Iran "stanno procedendo molto bene - ha aggiunto - Lo sapremo tra 48 ore".
Guardando ai principali indici di Wall Street
, il Dow Jones
mostra una plusvalenza dello 0,86%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede, avanzando a 7.781 punti (+0,68%). Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,34%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,67%).