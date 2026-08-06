ASPI: Mazzolini visita Control Room della direzione di Tronco di Udine

(Teleborsa) - Il vicepresidente del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia, Stefano Mazzolini, accompagnato dal Direttore di Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia Giuseppe Della Porta, ha visitato, nella mattinata di oggi, la Control Room della Direzione, centro nevralgico per il monitoraggio e la gestione della rete autostradale del territorio.



Nel corso della visita è stato mostrato il funzionamento del controllo in tempo reale del traffico lungo le tratte di competenza, in particolare la A23 Udine-Tarvisio e la A27 Venezia-Belluno. Il direttore ha spiegato come il monitoraggio sia stato implementato grazie all’impiego di sistemi avanzati come per esempio le oltre 600 telecamere presenti lungo la rete e i sensori di controllo del traffico installati lungo le 12 gallerie di competenza, tutte tecnologie recentemente adeguate alle normative vigenti. Particolare attenzione, inoltre, all’innovativo sistema di rilevazione dei veicoli contromano, installato allo svincolo di Tarvisio Nord, strumento innovativo per garantire sicurezza, efficienza e tempestività negli interventi.



L’incontro è stato anche l’occasione per constatare l’attuazione del piano straordinario, condiviso con la Prefettura e messo in campo dalla metà di luglio per la gestione dei week end di esodo che vedranno il picco in questo fine settimana, tra il 7 e il 9 agosto. Complessivamente, infatti, dall’ultimo fine settimana di luglio al secondo di agosto, le stime di Autostrade per l’Italia prevedono circa 100 mila veicoli in transito lungo l'A23 e la A27, con un incremento di circa il 65% rispetto ai flussi quotidiani.



In particolare, sulla A23 alla barriera di Ugovizza è stato implementato il servizio di esazione per velocizzare i pagamenti. Inoltre, grazie alla sinergia con i colleghi delle autostrade austriache e alla collaborazione con i principali sistemi di navigazione, gli utenti vengono aggiornati in tempo reale con le informazioni provenienti dalle sale di controllo così da agevolare ulteriormente i flussi di traffico. Allo stesso scopo è stata potenziata la segnaletica in prossimità dello svincolo di Tarvisio Nord. Contestualmente, la direzione di tronco di Udine di Aspi ha raddoppiato la presenza di uomini e mezzi - circa 70 uomini e 20 mezzi - pronti a intervenire in caso di necessità e a fornire assistenza all’utenza per ogni fine settimana di esodo. Per agevolare ulteriormente i flussi sono stati sospesi i cantieri con impatto sulla carreggiata, al fine di garantire la massima disponibilità delle corsie nelle giornate caratterizzate dai maggiori volumi di traffico.



“E’ la prima volta che vengo in questa sala di controllo - ha commentato il vicepresidente regionale Stefano Mazzolini al termine della sua visita - ed è bello vedere come sia organizzata la viabilità e il livello di attenzione che mettono sulla sicurezza nelle nostre tratte autostradali. Il Direttore Della Porta mi ha dato massima disponibilità nel proseguire con questo confronto, anche in futuro, con lo scopo di migliorare ancor di più la viabilità e i flussi di traffico sia per la A23 che per la Val Canale.”.



“È proprio nelle giornate di grande esodo che diventa evidente la strategicità della rete che attraversa questo territorio, quale punto di passaggio dal nostro paese al nord Europa”, ha spiegato Giuseppe Della Porta. “La visita di questa mattina è l’esempio di come il confronto e la collaborazione con le istituzioni locali siano in grado di migliorare ulteriormente il servizio che quotidianamente forniamo ai nostri utenti, così come la definizione delle misure straordinarie che mettiamo in campo nelle giornate di grandi spostamenti come quelle tipiche di questa stagione”.

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