Gruppo FS: oltre 1.000 bodycam per il personale di FS Security, dotazione estesa a tutto il personale operativo

(Teleborsa) - Dal 1° luglio è stata completata l'estensione delle bodycam a tutto il personale operativo di FS Security, controllata del Gruppo FS, con l'obiettivo di rafforzare la tutela degli operatori impegnati nelle attività di sicurezza. Attualmente 1.028 operatori indossano il dispositivo, numero destinato a salire a 1.100 entro fine 2026 e a circa 1.300 entro il 2028.



I dispositivi sono stati presentati oggi alla Stazione di Roma Termini alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli, dell'AD di FS Security Pietro Foroni e dell'AD di FS Technology Erminio Marco Iacomussi.



L'estensione segue una fase sperimentale avviata nel 2025 in Liguria, Puglia, Toscana e Lombardia, che ha confermato il valore delle bodycam nel contrasto agli episodi di aggressione, in ottica di prevenzione e deterrenza. I dispositivi sono integrati con la Security Control Room sviluppata da FS Technology: in caso di attivazione dell'allarme, il sistema geolocalizza in tempo reale l'operatore e invia automaticamente una segnalazione alla sala operativa, che può così accedere immediatamente a immagini e audio trasmessi dal dispositivo.

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