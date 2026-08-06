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Block, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori
Block, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda specializzata nei servizi di pagamento digitali, che esibisce una perdita secca del 6,07% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Block è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Block è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 82,41 USD, mentre il primo supporto è stimato a 77,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 87,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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