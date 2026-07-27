Milano 14:03
52.171 +0,71%
Nasdaq 24-lug
28.128 0,00%
Dow Jones 24-lug
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Londra 14:03
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Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,67%)

Il FTSE MIB inizia a scambiare a 52.147,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,67%)
Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un progresso dello 0,67%, dopo aver aperto a 52.147,38.
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