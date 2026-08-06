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Borsa: Ottima performance per Shanghai, in rialzo del 2,04%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.900,35 punti
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Finanza
06 agosto 2026 - 09.20
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Brilla Shanghai, in aumento del 2,04%, chiude a 3.900,35 punti.
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