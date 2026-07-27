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Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,15%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.858,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,15%
Shanghai guadagna bene e porta a casa un +1,15%, terminando la sessione a 3.858,25 punti.
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