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Borsa: Senza direzione il Dow Jones (+0,14%)

Il Dow Jones apre a 54.426,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Dow Jones (+0,14%)
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido +0,14%, a quota 54.426,85 in apertura.
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