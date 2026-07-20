Milano 15:44
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Dow Jones 15:44
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Londra 15:44
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Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,02%

L'indice dei colossi USA esordisce a 52.154,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,02%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,02%, a quota 52.154,57 in apertura.
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