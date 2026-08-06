BPER, Papa: "Piano ambizioso ma realistico, possibile aumento della remunerazione agli azionisti"

(Teleborsa) - BPER
punta a una significativa accelerazione del piano strategico, con obiettivi più ambiziosi ma sostenuti da basi solide. Lo ha spiegato l’amministratore delegato Gianni Franco Papa
durante la conference call con gli analisti sui risultati del semestre
e sull’aggiornamento delle prospettive
del gruppo.
Le nuove proiezioni del piano, ha sottolineato Papa, sono "ambiziose ma realistiche" e rappresentano una "sostanziale accelerazione" rispetto al percorso delineato in precedenza.
L’amministratore delegato ha inoltre aperto alla possibilità di una remunerazione aggiuntiva per gli azionisti, legata alla capacità della banca di generare capitale in eccesso. "La nostra solida posizione patrimoniale ci permetterà di valutare una remunerazione più elevata per gli azionisti, qualora le condizioni lo consentissero", ha dichiarato Papa.
"Ulteriori remunerazioni per gli azionisti potrebbero derivare dalla generazione di capitale in eccesso da parte della banca", ha aggiunto il CEO, precisando che ogni eventuale intervento sarà valutato in funzione delle condizioni patrimoniali e operative.
BPER ha già rivisto al rialzo le indicazioni sulla remunerazione complessiva degli azionisti per il triennio, portandola a 7,5 miliardi di euro, con l’obiettivo di continuare a creare valore attraverso una crescita sostenibile e una gestione efficiente del capitale.