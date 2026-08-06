Papa (BPER): "Risultati eccellenti e crescita oltre le attese, pronti alle sfide future"

(Teleborsa) - "BPER ha realizzato ancora una volta risultati eccellenti
nel secondo trimestre e nel primo semestre, che assumono ancora più valore alla luce dell’impegno eccezionale profuso per completare l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio. La crescita degli impieghi – con nuove erogazioni per oltre 13 miliardi di euro, l’incremento delle masse gestite e amministrate e lo sviluppo delle attività a maggior valore aggiunto testimoniano la validità del nostro percorso", ha dichiarato Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato
di BPER
, commentando i risultati del primo semestre
.
"Continuiamo a conseguire gli obiettivi previsti dal Piano Industriale a un ritmo superiore alle attese
, così come confermano anche le previsioni al 2028 annunciate oggi. Le nuove iniziative in ambito Corporate, Private Banking & Wealth Management, Bancassurance, Digital ed Eccellenza Operativa saranno un ulteriore acceleratore di questa crescita. In soli diciotto mesi, abbiamo guidato un cambiamento straordinario - sotto il profilo dimensionale, di posizionamento strategico e modello industriale - trasformando BPER in un Gruppo bancario nazionale con forti fondamentali, competenze e capacità di investimento per supporta re in modo sistemico il Paese. Abbiamo dimostrato di essere capaci di gestire e trasformare ogni discontinuità in opportunità di crescita
sostenibile e costruito un assetto che ci rende oggi pronti a tutte le sfide future. Un ringraziamento particolare va a tutte le colleghe e a tutti i colleghi del Gruppo che, grazie alla loro professionalità e dedizione, consentono di tradurre la nostra strategia in risultati concreti. Il riconoscimento internazionale quale “Italy’s Best Bank” recentemente assegnato ci da Euromoney è un’ulteriore prova del nuovo volto di BPER e uno stimolo a proseguire con determinazione lungo questa traiettoria di crescita
".