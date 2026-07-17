BPER è Italy’s Best Bank agli Euromoney Awards for Excellence 2026

(Teleborsa) - BPER Banca è stata premiata ieri sera a Londra in occasione della cerimonia degli Euromoney Awards for Excellence 2026, tra i più prestigiosi riconoscimenti del settore bancario internazionale, ricevendo il titolo di "Italy’s Best Bank".



Istituiti nel 1992 dalla rivista finanziaria internazionale Euromoney, oggi tra i leader mondiali nell’intelligence finanziaria, gli Awards for Excellence rappresentano uno dei principali benchmark del settore a livello globale. Ogni anno vengono premiati gli istituti che si distinguono per risultati economici, capacità di innovazione, qualità del servizio, solidità patrimoniale e contributo allo sviluppo dei rispettivi mercati. Tra i criteri di valutazione figurano, inoltre, la crescita, la redditività, la capacità di anticipare l'evoluzione del contesto competitivo e di rispondere alle esigenze della clientela.



Secondo la giuria di Euromoney, BPER si è distinta per il forte track record nell’M&A e nella crescita organica, per la comprovata capacità di integrare le acquisizioni in modo efficace ed efficiente, con un approccio costruttivo. Importanti anche i significativi investimenti in ??tecnologia e innovazione stanziati nel piano a medio termine, a sostegno sia della crescita dimensionale che della competitività e la rilevante dinamica commerciale inclusa una crescita a doppia cifra dei nuovi finanziamenti a famiglie e imprese.



"Ricevere il premio Italy's Best Bank rappresenta per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER –. Questo riconoscimento valorizza il lavoro quotidiano delle nostre persone, la fiducia dei nostri clienti e la validità di una strategia che coniuga crescita, innovazione e vicinanza ai territori. Continueremo a investire nello sviluppo della nostra banca con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più efficaci e sostenere la crescita di famiglie, imprese e comunità".













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