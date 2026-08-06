BPER, Papa: "Possiamo essere parte del consolidamento, valuteremo MPS a tempo debito"

(Teleborsa) - BPER
resta aperta a eventuali opportunità di consolidamento del settore bancario, ma al momento il piano aggiornato del gruppo è costruito sull’attuale perimetro e non sono in corso discussioni sull’operazione legata a MPS. Lo ha chiarito l’amministratore delegato Gianni Franco Papa
durante la conference call con gli analisti sui risultati del semestre
.
"Il piano che abbiamo aggiornato e le leve di accelerazione illustrate rimangono incentrati sul nostro attuale perimetro. Abbiamo creato una piattaforma molto solida, pronta a cogliere le opportunità di crescita
, sia organiche sia inorganiche, attraverso le opportunità che potrebbero presentarsi sul mercato", ha spiegato Papa.
Sul dossier MPS
, il CEO di BPER ha sottolineato che ogni valutazione sarà effettuata solo quando saranno disponibili elementi concreti. "Tutti avete letto dell'accordo tra Intesa e Unipol" relativo a MPS, "ma analizzeremo la situazione quando e se sarà presentata a noi", ha dichiarato Papa, aggiungendo che BPER può "essere parte del consolidamento".
L'operazione che coinvolge Intesa Sanpaolo e Unipol prevede un possibile passaggio successivo di 635 filiali a Unipol da integrare con BPER. "Valuteremo le opportunità future con il consueto approccio disciplinato e, come sempre, nel miglior interesse di tutti gli stakeholder", ha aggiunto Papa.
L’amministratore delegato ha inoltre ricordato il ruolo di Unipol
come partner strategico del gruppo: "Unipol è un ottimo azionista strategico a lungo termine, nonché un partner chiave nel settore della bancassurance, che per noi rappresenta un’area di crescita fondamentale".