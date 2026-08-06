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BPER, Papa alza le ambizioni: "Pronti a una nuova fase di crescita dopo l'integrazione di Banca Popolare di Sondrio"

Banche, Finanza
BPER, Papa alza le ambizioni: "Pronti a una nuova fase di crescita dopo l'integrazione di Banca Popolare di Sondrio"
(Teleborsa) - BPER guarda a una nuova fase di crescita dopo il completamento dell’integrazione di Banca Popolare di Sondrio e si prepara a cogliere nuove opportunità sia per linee interne sia attraverso operazioni esterne. È quanto ha spiegato l’amministratore delegato Gianni Franco Papa nel corso della conference call con gli analisti sui risultati del primo semestre e sull’aggiornamento del piano industriale.

"Nel 2024 ci eravamo prefissati obiettivi ambiziosi, li stiamo superando e parallelamente abbiamo completato l'integrazione di Banca Popolare di Sondrio. Oggi ci troviamo su una piattaforma più ampia e ancora più solida, pronti a sfruttare appieno il nostro potenziale attraverso una serie di iniziative aggiuntive", ha dichiarato Papa.

L’integrazione dell’istituto valtellinese, ha sottolineato il CEO, ha consentito a BPER di costruire una base operativa più forte: "La performance operativa e finanziaria continua a essere solida e grazie all'integrazione con la ex Popolare di Sondrio abbiamo creato una piattaforma pronta per una crescita accelerata del fatturato e dell'utile netto".

Guardando al futuro, il gruppo intende aumentare le proprie ambizioni rispetto agli obiettivi iniziali del piano. "Stiamo alzando le nostre ambizioni", ha affermato Papa, indicando come obiettivo una "remunerazione crescente degli azionisti e molto interessante sia in termini di dividendi cash che di buyback".

L’amministratore delegato ha inoltre evidenziato il ruolo degli investimenti effettuati dal gruppo: "I nostri investimenti in tecnologia, talenti e competenze, unitamente alla nostra solida posizione patrimoniale, ci consentono di sfruttare al meglio la nostra piattaforma operativa e cogliere opportunità di crescita organica e inorganica".

Infine, Papa ha richiamato la performance del titolo e il ritorno per gli azionisti: "La remunerazione totale agli azionisti ha registrato un'impennata, oltre il 460% di total return dall'inizio del 2024, nettamente superiore a quella di qualsiasi altro peer italiano ed europeo".
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