BPER, Papa alza le ambizioni: "Pronti a una nuova fase di crescita dopo l'integrazione di Banca Popolare di Sondrio"

(Teleborsa) - BPER
guarda a una nuova fase di crescita dopo il completamento dell’integrazione di Banca Popolare di Sondrio e si prepara a cogliere nuove opportunità sia per linee interne sia attraverso operazioni esterne. È quanto ha spiegato l’amministratore delegato Gianni Franco Papa
nel corso della conference call con gli analisti sui risultati del primo semestre
e sull’aggiornamento del piano industriale
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"Nel 2024 ci eravamo prefissati obiettivi ambiziosi, li stiamo superando e parallelamente abbiamo completato l'integrazione di Banca Popolare di Sondrio. Oggi ci troviamo su una piattaforma più ampia e ancora più solida, pronti a sfruttare appieno il nostro potenziale attraverso una serie di iniziative aggiuntive", ha dichiarato Papa.
L’integrazione dell’istituto valtellinese, ha sottolineato il CEO, ha consentito a BPER di costruire una base operativa più forte: "La performance operativa e finanziaria continua a essere solida e grazie all'integrazione con la ex Popolare di Sondrio abbiamo creato una piattaforma pronta per una crescita accelerata del fatturato e dell'utile netto".Guardando al futuro
, il gruppo intende aumentare le proprie ambizioni rispetto agli obiettivi iniziali del piano. "Stiamo alzando le nostre ambizioni", ha affermato Papa, indicando come obiettivo una "remunerazione crescente degli azionisti e molto interessante sia in termini di dividendi cash che di buyback".
L’amministratore delegato ha inoltre evidenziato il ruolo degli investimenti
effettuati dal gruppo: "I nostri investimenti in tecnologia, talenti e competenze, unitamente alla nostra solida posizione patrimoniale, ci consentono di sfruttare al meglio la nostra piattaforma operativa e cogliere opportunità di crescita organica e inorganica".
Infine, Papa ha richiamato la performance del titolo e il ritorno per gli azionisti
: "La remunerazione totale agli azionisti ha registrato un'impennata, oltre il 460% di total return dall'inizio del 2024, nettamente superiore a quella di qualsiasi altro peer italiano ed europeo".