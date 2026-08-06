Deutsche Telekom, secondo trimestre in forte crescita, alza previsioni FCF grazie a T-Mobile US

(Teleborsa) - Deutsche Telekom ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con ricavi in aumento su base annua del 4,4% a 29,93 miliardi di euro, mentre l’EBITDA rettificato dopo i leasing è cresciuto del 7,5% a 11,82 miliardi di euro. L’utile netto rettificato è salito dell’11,1% a 2,78 miliardi di euro, sebbene l’utile netto riportato sia sceso del 6,3% a causa di maggiori spese di ristrutturazione e integrazione negli Stati Uniti.



L'operatore di telecomunicazioni tedesco ha alzato le previsioni sul free cash flow annuale dopo i leasing a circa 20,0 miliardi di euro, rispetto ai precedenti 19,8 miliardi di euro, confermando al contempo la guidance sull’utile per azione rettificato di circa 2,20 euro e sull’EBITDA rettificato dopo i leasing di circa 47,5 miliardi. La revisione al rialzo riflette una maggiore guidance sul free cash flow di T-Mobile US, di cui Deutsche Telekom detiene la quota di maggioranza, la cui previsione si basa su un free cash flow al punto medio di 18,6 miliardi di dollari.





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