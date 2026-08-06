Trevi, CdA prende atto dell'OPA di Webuild su Trevifin: offerta non sollecitata né concordata

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Trevi
, riunitosi nella giornata di ieri, 5 agosto 2026, ha altresì preso atto e avviato le attività di propria competenza in relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria
(OPA
) sulla totalità delle azioni ordinarie di Trevifin
e precisa che l'Offerta Webuild
"non è stata in alcun modo sollecitata, né preventivamente discussa o concordata con l'offerente".
"Qualora se ne verifichino i presupposti, l’Offerta Webuild si configurerà quale offerta concorrente, rispetto all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit sulla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente, resa nota al mercato in data 28 giugno 2026".
Trevifin, conclude una nota di Trevi, "si esprimerà sull'Offerta Webuild e sull’Offerta ICOP con le tempistiche e secondo le modalità previste dalla legge".