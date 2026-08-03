Eventi e scadenze: settimana del 3 agosto 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Lunedì 03/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
Auto - Immatricolazioni di luglio a cura del Ministero dei Trasporti
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende:
3D Systems - Risultati di periodo
Alfonsino - CDA: Relazione Semestrale
Anima Holding - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati del primo semestre 2026 con il CEO del Gruppo alle ore 15.00 - CDA: Relazione finanziaria semestrale 2026
Clabo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
CNH Industrial - Risultati di periodo: Q2 2026
ENAV - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Eurogroup Laminations - CDA: Relazione Semestrale
Loews - Risultati di periodo
Marriott International - Risultati di periodo
Ferragamo - Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Tyson Foods - Risultati di periodo
Martedì 04/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin
Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia
Attività di Governo - Ministro Giorgetti - Incontro informale del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti con gli uffici di Presidenza di Camera e Senato su clausola nazionale di salvaguardia
10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Tecnico Interministeriale sull’ex Ilva - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un Tavolo Tecnico Interministeriale sull'ex Ilva con le organizzazioni sindacali finalizzato ad approfondire le prossime misure da adottare per il futuro del sito produttivo di Taranto
11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Irano (SO) - Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà presente all'apertura al traffico della nuova variante di Tirano – SS38 "Dello Stelvio"
13:00 - Camera dei Deputati - Audizione ministro Urso - Aula della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati - Audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux
Aziende:
Banca Ifis - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2026
BP - Risultati di periodo
Buzzi - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Carel Industries - CDA: Relazione Semestrale
Caterpillar - Risultati di periodo
Credem - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2026
Datalogic - CDA: Relazione Semestrale
IGD - Appuntamento: Conference call in cui verranno presentati i risultati al 30 giugno 2026 - ore 14.30 - CDA: Relazione Semestrale
Intercos - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale
MARR - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale
Mattel - Risultati di periodo
McDonald's - Risultati di periodo
Merck - Risultati di periodo
Pfizer - Risultati di periodo
Safilo - CDA: Relazione Semestrale
SpaceX - Risultati di periodo: Q2 2026
Spotify Technology - Risultati di periodo
Sysco - Risultati di periodo
Toyota Motor - Risultati di periodo
Toyota Motor Corp. Sponsored Adr - Risultati di periodo
Viasat - Risultati di periodo
WIIT - Appuntamento: Presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2026 presentazione dei risultati
Mercoledì 05/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 15 e 16 giugno 2026
09:00 - Camera dei Deputati - Informativa National Escape Clause, ministro Giorgetti - Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti - Informativa National Escape Clause
10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Taranto - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato il Tavolo Taranto, che avrà l'obiettivo di esaminare i progetti industriali presentati da soggetti che hanno manifestato interesse a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Previsto girotavolo per gli operatori
12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i rappresentanti di Confindustria, Federacciai e Federmeccanica finalizzato ad approfondire le prospettive degli stabilimenti dell'ex Ilva, alla presenza delle principali imprese siderurgiche nazionali. Previsto girotavolo per gli operatori
15:00 - Senato della Repubblica - Informativa National Escape Clause, ministro Giorgetti - Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti - Informativa National Escape Clause
15:00 - Question time - Ministro Urso - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati
Aziende:
{IT0003497168} - CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2026
Banco BPM - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Bayer - Risultati di periodo
BFF Bank - Appuntamento: 1H 2026 Earnings Call - ore 18.30 - CDA: Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026
BPER Banca - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026
Corpay - Risultati di periodo
doValue - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
eBay - Risultati di periodo
eBay - Appuntamento: Conference call sui risultati del secondo trimestre 2026 - Risultati di periodo: Q2 2026
Eli Lilly - Risultati di periodo
Expedia - Risultati di periodo
Global Payments - Risultati di periodo
Goodyear Tire & Rubber - Risultati di periodo
Interpump - CDA: Relazione Semestrale
Kraft Heinz - Risultati di periodo
Masi Agricola - CDA: Relazione Semestrale
Motorola Solutions - Risultati di periodo
Neodecortech - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 giugno 2026
Osai Automation System - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata della Società al 30 giugno 2025 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata e del progetto di bilancio della Società e bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025
Piquadro - CDA: Approvazione dei risultati al 30 giugno 2026
Risanamento - CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato esercizio 2025; approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026; approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
SanDisk - Risultati di periodo
SIT - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026
Technoprobe - CDA: Relazione Semestrale
Tesmec - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale
Thomson Reuters - Risultati di periodo
Trevi - CDA: Relazione Semestrale
Uber Technologies - Risultati di periodo
Walt Disney - Risultati di periodo
Zalando - Risultati di periodo
Giovedì 06/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
BCE - Bollettino economico
10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra le associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto dello stabilimento ex Ilva di Taranto, finalizzato ad approfondire le prospettive produttive e industriali del sito e le conseguenze sul sistema produttivo locale. Previsto girotavolo per gli operatori
Aziende:
AbitareIn - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2026
AirBnb - Risultati di periodo
Allianz - Risultati di periodo
Banca MPS - CDA: Relazione Semestrale
Banca Sistema - Appuntamento: Conference call sui risultati al 30 giugno 2026 - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Becton Dickinson - Risultati di periodo
Commerzbank - Risultati di periodo
Dropbox - Risultati di periodo
FILA - CDA: Relazione Semestrale
FOX - Risultati di periodo
Gefran - CDA: Relazione Semestrale
Generali Assicurazioni - Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa - ore 17.40 - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026
GVS - CDA: Relazione Semestrale
Italian Exhibition Group - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026
Mediobanca - CDA: Relazione semestrale al 30.6.2026
Microchip Technology - Risultati di periodo
Neodecortech - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati finanziari - ore 10.30
OPS Retail - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025
Pdf Solutions - Risultati di periodo
Promotica - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Ralph Lauren - Risultati di periodo
Revo Insurance - CDA: Relazione Semestrale
Siemens - Risultati di periodo
Siemens - Risultati di periodo
Swisscom - Risultati di periodo
Toyota Motor - Risultati di periodo
TXT E-solutions - CDA: Relazione Semestrale
Unipol - CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2026
Warner Bros Discovery - Risultati di periodo
Venerdì 07/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
Rating sovrano - Lussemburgo - Moody's pubblica la revisione del merito di credito
Rating sovrano - Austria - Standard & Poor's pubblica la revisione del merito di credito
Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT
Aziende:
Emak - CDA: Relazione Semestrale
Generali Assicurazioni - Appuntamento: Conference call con gli analisti sui Risultati consolidati al 30 giugno 2026 - ore 12.30
Nintendo Co., Ltd - Risultati di periodo
Riba Mundo Tecnologia - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Unipol - Appuntamento: Conference call di presentazione dei Risultati Consolidati al 30 giugno 2026 - Ore 13:30
Wendy's - Risultati di periodo
Sabato 08/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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