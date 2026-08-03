Eventi e scadenze: settimana del 3 agosto 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 03/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

Auto - Immatricolazioni di luglio a cura del Ministero dei Trasporti

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

3D Systems - Risultati di periodo

Alfonsino - CDA: Relazione Semestrale

Anima Holding - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati del primo semestre 2026 con il CEO del Gruppo alle ore 15.00 - CDA: Relazione finanziaria semestrale 2026

Clabo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

CNH Industrial - Risultati di periodo: Q2 2026

ENAV - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Eurogroup Laminations - CDA: Relazione Semestrale

Loews - Risultati di periodo

Marriott International - Risultati di periodo

Ferragamo - Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Tyson Foods - Risultati di periodo



Martedì 04/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

Attività di Governo - Ministro Giorgetti - Incontro informale del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti con gli uffici di Presidenza di Camera e Senato su clausola nazionale di salvaguardia

10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Tecnico Interministeriale sull’ex Ilva - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un Tavolo Tecnico Interministeriale sull'ex Ilva con le organizzazioni sindacali finalizzato ad approfondire le prossime misure da adottare per il futuro del sito produttivo di Taranto

11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Irano (SO) - Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà presente all'apertura al traffico della nuova variante di Tirano – SS38 "Dello Stelvio"

13:00 - Camera dei Deputati - Audizione ministro Urso - Aula della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati - Audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux

Aziende:

Banca Ifis - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2026

BP - Risultati di periodo

Buzzi - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Carel Industries - CDA: Relazione Semestrale

Caterpillar - Risultati di periodo

Credem - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2026

Datalogic - CDA: Relazione Semestrale

IGD - Appuntamento: Conference call in cui verranno presentati i risultati al 30 giugno 2026 - ore 14.30 - CDA: Relazione Semestrale

Intercos - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale

MARR - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale

Mattel - Risultati di periodo

McDonald's - Risultati di periodo

Merck - Risultati di periodo

Pfizer - Risultati di periodo

Safilo - CDA: Relazione Semestrale

SpaceX - Risultati di periodo: Q2 2026

Spotify Technology - Risultati di periodo

Sysco - Risultati di periodo

Toyota Motor - Risultati di periodo

Toyota Motor Corp. Sponsored Adr - Risultati di periodo

Viasat - Risultati di periodo

WIIT - Appuntamento: Presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2026 presentazione dei risultati



Mercoledì 05/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 15 e 16 giugno 2026

09:00 - Camera dei Deputati - Informativa National Escape Clause, ministro Giorgetti - Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti - Informativa National Escape Clause

10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Taranto - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato il Tavolo Taranto, che avrà l'obiettivo di esaminare i progetti industriali presentati da soggetti che hanno manifestato interesse a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Previsto girotavolo per gli operatori

12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i rappresentanti di Confindustria, Federacciai e Federmeccanica finalizzato ad approfondire le prospettive degli stabilimenti dell'ex Ilva, alla presenza delle principali imprese siderurgiche nazionali. Previsto girotavolo per gli operatori

15:00 - Senato della Repubblica - Informativa National Escape Clause, ministro Giorgetti - Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti - Informativa National Escape Clause

15:00 - Question time - Ministro Urso - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati

Aziende:

{IT0003497168} - CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2026

Banco BPM - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Bayer - Risultati di periodo

BFF Bank - Appuntamento: 1H 2026 Earnings Call - ore 18.30 - CDA: Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026

BPER Banca - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026

Corpay - Risultati di periodo

doValue - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

eBay - Risultati di periodo

eBay - Appuntamento: Conference call sui risultati del secondo trimestre 2026 - Risultati di periodo: Q2 2026

Eli Lilly - Risultati di periodo

Expedia - Risultati di periodo

Global Payments - Risultati di periodo

Goodyear Tire & Rubber - Risultati di periodo

Interpump - CDA: Relazione Semestrale

Kraft Heinz - Risultati di periodo

Masi Agricola - CDA: Relazione Semestrale

Motorola Solutions - Risultati di periodo

Neodecortech - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 giugno 2026

Osai Automation System - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata della Società al 30 giugno 2025 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata e del progetto di bilancio della Società e bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025

Piquadro - CDA: Approvazione dei risultati al 30 giugno 2026

Risanamento - CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato esercizio 2025; approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026; approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

SanDisk - Risultati di periodo

SIT - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026

Technoprobe - CDA: Relazione Semestrale

Tesmec - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale

Thomson Reuters - Risultati di periodo

Trevi - CDA: Relazione Semestrale

Uber Technologies - Risultati di periodo

Walt Disney - Risultati di periodo

Zalando - Risultati di periodo



Giovedì 06/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

BCE - Bollettino economico

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra le associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto dello stabilimento ex Ilva di Taranto, finalizzato ad approfondire le prospettive produttive e industriali del sito e le conseguenze sul sistema produttivo locale. Previsto girotavolo per gli operatori

Aziende:

AbitareIn - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2026

AirBnb - Risultati di periodo

Allianz - Risultati di periodo

Banca MPS - CDA: Relazione Semestrale

Banca Sistema - Appuntamento: Conference call sui risultati al 30 giugno 2026 - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Becton Dickinson - Risultati di periodo

Commerzbank - Risultati di periodo

Dropbox - Risultati di periodo

FILA - CDA: Relazione Semestrale

FOX - Risultati di periodo

Gefran - CDA: Relazione Semestrale

Generali Assicurazioni - Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa - ore 17.40 - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026

GVS - CDA: Relazione Semestrale

Italian Exhibition Group - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026

Mediobanca - CDA: Relazione semestrale al 30.6.2026

Microchip Technology - Risultati di periodo

Neodecortech - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati finanziari - ore 10.30

OPS Retail - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Pdf Solutions - Risultati di periodo

Promotica - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Ralph Lauren - Risultati di periodo

Revo Insurance - CDA: Relazione Semestrale

Siemens - Risultati di periodo

Siemens - Risultati di periodo

Swisscom - Risultati di periodo

Toyota Motor - Risultati di periodo

TXT E-solutions - CDA: Relazione Semestrale

Unipol - CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2026

Warner Bros Discovery - Risultati di periodo



Venerdì 07/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

Rating sovrano - Lussemburgo - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Austria - Standard & Poor's pubblica la revisione del merito di credito

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Emak - CDA: Relazione Semestrale

Generali Assicurazioni - Appuntamento: Conference call con gli analisti sui Risultati consolidati al 30 giugno 2026 - ore 12.30

Nintendo Co., Ltd - Risultati di periodo

Riba Mundo Tecnologia - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Unipol - Appuntamento: Conference call di presentazione dei Risultati Consolidati al 30 giugno 2026 - Ore 13:30

Wendy's - Risultati di periodo



Sabato 08/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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