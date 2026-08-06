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Francoforte: perdite consistenti per Auto1

Migliori e peggiori
Francoforte: perdite consistenti per Auto1
(Teleborsa) - Scende sul mercato Auto1, che soffre con un calo del 4,14%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Auto1 rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Auto1 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20,85 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 22,15. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 20,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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