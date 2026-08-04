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Francoforte: profondo rosso per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: profondo rosso per Zalando
Si muove in perdita la società che vende calzature e moda online, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 17,24% sui valori precedenti.
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