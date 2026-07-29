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Francoforte: andamento negativo per Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Zalando
(Teleborsa) - Retrocede la società che vende calzature e moda online, con un ribasso del 2,11%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zalando rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Zalando classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 29,66 Euro e primo supporto individuato a 28,96. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 30,36.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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