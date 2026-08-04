Francoforte: peggiora Zalando
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che vende calzature e moda online, che esibisce una perdita secca del 17,14% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Zalando rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Zalando. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Zalando evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25,46 Euro. Primo supporto a 23,32. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 22,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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