Francoforte: peggiora Zalando

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che vende calzature e moda online , che esibisce una perdita secca del 17,14% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Zalando rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Zalando . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Zalando evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25,46 Euro. Primo supporto a 23,32. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 22,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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