Francoforte: Siemens in forte discesa

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia elettronica tedesca , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,14% sui valori precedenti.



L'andamento di Siemens nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, la società tech è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 273,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 268,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 277,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```