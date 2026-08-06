Legge elettorale, il centrodestra trova l'intesa: preferenze anche al Senato

(Teleborsa) - Il centrodestra ha trovato l'accordo per presentare anche al Senato l'emendamento sulle preferenze già depositato alla Camera, con una modifica volta a rafforzare ulteriormente l'alternanza di genere, estesa questa volta anche ai collegi uninominali del Trentino-Alto Adige.



L'intesa è maturata al termine di un incontro tra gli sherpa della maggioranza durato circa due ore nella sede di Fratelli d'Italia a via della Scrofa, convocato su richiesta di Forza Italia proprio per individuare un accordo condiviso sull'emendamento da presentare a Palazzo Madama. A differenza di quanto accaduto alla Camera, il testo potrebbe essere firmato da tutte le forze della coalizione di governo. Il termine per la presentazione degli emendamenti al Senato è fissato al primo settembre.



Il centrodestra prova così a lasciarsi alle spalle le difficoltà emerse a Montecitorio, dove il percorso della riforma aveva fatto affiorare distanze e incomprensioni tra gli alleati. Secondo quanto riporta Il Giornale citando fonti parlamentari di maggioranza, l'emendamento manterrà l'impianto già proposto alla Camera, introducendo però una correzione per rendere più stringente il principio dell'alternanza tra uomini e donne nelle liste.



L'obiettivo politico della coalizione è archiviare rapidamente l'inciampo alla Camera e dimostrare, anche sul tema delle preferenze e della rappresentanza di genere, di essere in grado di trovare una sintesi comune prima del passaggio in Senato.

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