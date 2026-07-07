Francia: Marine Le Pen ottiene riduzione condanna, cade vincolo ineleggibilità

La leader del partito di estrema destra francese annuncverà solo questa sera se intende ricandidarsi

(Teleborsa) - La Corte d'Appello francese, pur dichiarando la colpevolezza per "fatti gravi" della leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, Marine Le Pen, ha ridotto la condanna di 4 anni di carcere, disposta dal primo grado di giudizio, portandola a 3 con la condizionale, di cui un anno con braccialetto elettronico.



La condanna fa riferimento al reato di appropriazione indebita nell'uso di fondi pubblici (risorse emesse a disposizione dal Parlamento europeo) per pagare gli assistenti degli Eurodeputati nel periodo fra il 2024 e il 2026.



Per quanto riguarda la pena accessoria dell'ineleggibilità, Le pen era stata condannata in primo grado a 5 anni, poi ridotti a 45 mesi, di cui 30 sospesi e 15 già scontati (decorrenti da marzo 2025).



La leader di RN dunque avrebbe in questo modo la strada aperta per una candidatura alla Presidenziali 2027, anche se la decisione verrà annunciata solo questa sera. Dovendo infatti portare per un anno il braccialetto elettronico ed avendo dichiarato in più di un'occasione di non voler fare campagna elettorale con questo vincolo, Le Pen ha subordinato la sua candidatura a questo obbligo.



Si parla anche di una possibile ulteriore riduzione dell'obbligo di indossare il braccialetto elettronico a sei mesi, nel qual caso Le Pen avrebbe di nuovo la strada libera verso una campagna elettorale in piena regola.





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