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Londra: brillante l'andamento di Persimmon
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Punta con decisione al rialzo la performance del
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, con una variazione percentuale del 3,16%.
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