Quadro rialzista per MercadoLibre
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Apprezzabile rialzo per il mercato online leader in America Latina, tra i componenti del Nasdaq 100, in guadagno dello 0,02% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di MercadoLibre suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 1.863,3 USD, con stop loss stimato in area 1.798,4 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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