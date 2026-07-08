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L'EURO STOXX Construction & Materials scivola in fondo al mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Construction & Materials scivola in fondo al mercato di Eurozona
Giornata da dimenticare per il comparto costruzioni europeo, che retrocede a 808,58 punti, ritracciando del 2,69%.
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