Parigi: andamento rialzista per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso degli alcolici, in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Pernod Ricard rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, il produttore di vini e alcolici è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 70,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 68,38. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 73,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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