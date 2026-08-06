Parigi: andamento rialzista per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso degli alcolici , in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Pernod Ricard rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Tecnicamente, il produttore di vini e alcolici è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 70,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 68,38. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 73,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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