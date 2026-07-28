Parigi: andamento rialzista per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Avanza il colosso degli alcolici , che guadagna bene, con una variazione dell'1,82%.



Il movimento di Pernod Ricard , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di breve periodo del produttore di vini e alcolici mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 66,49 Euro. Rischio di discesa fino a 65,45 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 67,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```