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Parigi: positiva la giornata per Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Pernod Ricard
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso degli alcolici, con una variazione percentuale del 2,55%.
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