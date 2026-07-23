Milano 16:20
51.502 -2,44%
Nasdaq 16:20
28.568 -1,48%
Dow Jones 16:20
51.719 -0,96%
Londra 16:20
10.640 -0,72%
Francoforte 16:20
24.836 -1,27%

Parigi: si concentrano le vendite su Pernod Ricard

Migliori e peggiori
Parigi: si concentrano le vendite su Pernod Ricard
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso degli alcolici, che presenta una flessione dell'1,81%.

La tendenza ad una settimana di Pernod Ricard è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico del produttore di vini e alcolici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 61,59 Euro con tetto rappresentato dall'area 62,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 61,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```