Parigi: si concentrano le vendite su Pernod Ricard

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso degli alcolici , che presenta una flessione dell'1,81%.



La tendenza ad una settimana di Pernod Ricard è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del produttore di vini e alcolici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 61,59 Euro con tetto rappresentato dall'area 62,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 61,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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